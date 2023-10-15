واشنطن: لا خطط لزيارة بايدن لإسرائيل حاليًا

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وجه دعوة رسمية للرئيس الأميركي جو بايدن لزيارة إسرائيل خلال الأسبوع الجاري.

وتعليقًا على الاتصالات الجارية بين مكتب نتنياهو ومكتب بايدن من أجل زيارة تضامنية للأخير إلى إسرائيل، قالت الولايات المتحدة إنه لا توجد زيارات يمكن الإعلان عنها الآن.

وقالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: "لا توجد رحلات مقررة للرئيس الأمريكي يمكن الإعلان عنها في الوقت الحالي".

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