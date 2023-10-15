البطاقة السابعة.. تركيا تلحق بركب المتأهلين إلى “يورو 2024”

بلغ منتخب تركيا نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه اللاتفي برباعية نظيفة الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة الرابعة للتصفيات.

وبات المنتخب التركي هو سابع منتخب يتأهل إلى النهائيات التي ستقام في ألمانيا الصيف المقبل، بعد منتخب ألمانيا (صاحب الأرض)، إضافة إلى البرتغال، وفرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا، وأسكتلندا.

ورفع منتخب تركيا رصيده إلى 16 نقطة في صدارة مجموعته، مع تبقي مباراة واحدة له في التصفيات، بينما تجمد رصيد لاتفيا عند نقطتين في المركز الخامس.

ويتفوق المنتخب التركي في الصدارة على منتخب ويلز الذي نجح في الصعود للمركز الثاني بالمجموعة برصيد 10 نقاط، بعد فوزه على منتخب كرواتيا صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم المنتخب التركي عن طريق يونس أكجون في الدقيقة 58، قبل أن يضيف سينك توسون الهدف الثاني في الدقيقة 83، فيما أضاف كريم أكتوركوغلو الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني سجل سينك توسون الهدف الثاني له والرابع لتركيا.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة ذاتها، أنعش منتخب ويلز أماله في التأهل المباشر للنهائيات بفوزه 2-1 على كرواتيا.

وتقدم منتخب ويلز عن طريق هاري ويلسون في الدقيقة 47، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 60، فيما كان هدف كرواتيا الوحيد من نصيب ماريو بازاليتش في الدقيقة 75.