مدرب دينامو زغرب السابق يوقع للشباب

كشفت تقارير صحفية أن الشباب حصل على توقيع الكرواتي إيجور بيسكان، مدرب دينامو زغرب السابق، لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة "الرياضية" أن الشباب حسم ملف المدرب بالتعاقد مع بيسكان الذي من المتوقع أن يبدأ مهامه مع الفريق قبل استئناف منافسات دوري روشن للمحترفين.

من جانبها، أذاعت قناة SSC أن بيسكان وقع عقدًا حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار التجديد لعام إضافي.

ومن المتوقع أن يعلن الشباب رسميا عن تولي بيسكان تدريب الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويبلغ بيسكان من العمر 45 عامًا، وخاض عدة تجارب تدريبية، كان آخرها تدريب دينامو زغرب خلال الفترة من أبريل حتى أغسطس الماضيين.

كما قاد بيسكان منتخب كرواتيا للشباب تحت 21 عامًا في الفترة من أكتوبر 2019 حتى أبريل 2023.

وكان الشباب قريبًا من التعاقد مع البلجيكي فيليب كليمنت، مدرب موناكو السابق، لكنه رفض وفضّل التوقيع لرينجرز الأسكتلندي أمس الأحد.

وبدأ الشباب الموسم بقيادة فنية من الهولندي مارسيل كايزر، لكن النادي قرر إقالته بعد 5 جولات فقط من دوري روشن، بسبب سوء النتائج.

وأكمل الأرجنتيني خوان براون مهمة تدريب الشباب بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.

ويحتل الشباب المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط فقط.