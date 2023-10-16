بعد الهجوم عليه.. محمد صلاح يتبرع لدعم فلسطين

أعلن رامي الناظر الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر، قدم تبرعات من أجل دعم ضحايا الشعب الفلسطيني.

وحسب موقع "فيلجول" المصري، تبرع صلاح في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد لمؤسسة الهلال الأحمر المصري لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد الناظر الأمر في تصريحاته عبر قناة "إم بي سي مصر"، حيث قال "محمد صلاح تبرع بالفعل، وهذا ليس غريبًا عليه وليست تلك المرة الأولى التي يساهم فيها بالمساعدة داخل أو خارج مصر".

وأضاف "صلاح تواصل معنا وأبلغنا من خلال مدير أعماله بالتبرع".

‎وأوضح "هذا التبرع يأتي من رغبة اللاعب في اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع تساعد في دعم الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الراهنة".

كان محمد صلاح تعرض لانتقادات قاسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تجاهله الأحداث الجارية في غزة، في وقت حرص عدد من اللاعبين المصريين والعرب على كتابة عبارات دعم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعد صلاح رفقة منتخب مصر لمواجهة نظيره الجزائري بمدينة العين الإماراتية مساء اليوم الإثنين.

يأتي ذلك بعد مشاركة نجم ليفربول مع الفراعنة في الفوز على زامبيا بهدف في مباراة ودية أولى أقيمت بمدينة العين أيضًا.

وكان صلاح قريبًا من الانتقال إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الصفقة تعطلت بسبب تمسك ليفربول ببقاء الجناح الدولي.