استشهاد 2750 فلسطينيا وإصابة 9700 جراء العدوان الإسرائيلي

قال وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين إن 2750 فلسطينيا على الأقل قُتلوا وأصيب 9700 جراء الضربات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر.

في السيق قال مصدران أمنيان مصريان اليوم الاثنين إن مصر وإسرائيل والولايات المتحدة اتفقوا على وقف لإطلاق النار في جنوب غزة اعتبارا من الساعة 0600 بتوقيت جرينتش بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

وأضاف المصدران أن وقف إطلاق النار سيستمر لعدة ساعات لكن دون توضيح مدة محددة. وأضافا أن الدول الثلاث اتفقت على استمرار فتح معبر رفح حتى الساعة 1400 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين ليوم واحد بشكل مبدئي.