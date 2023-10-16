أخبار دوليّة

جيش الاحتلال يؤكد أن 199 أسيرا وقعوا في يد حماس

16 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
هجوم طوفان الأقصى
هجوم طوفان الأقصى

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي الإثنين أن عدد الرهائن المحتجزين لدى حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وصل إلى 199 شخصا، وذلك في حصيلة جديدة بعد عشرة أيام من إطلاق عملية طوفان الأقصى ردا على الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدن والمقدسات الفلسطينية.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هغاري في مؤتمر صحفي، «قمنا بإخطار عائلات 199 رهينة».

والأحد، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن المقاومة الفلسطينية لديها 155 أسيرًا منذ عمليتها «طوفان الأقصى» في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمستوطنات التابعة للاحتلال في غلاف غزة، وأشارت قوات الاحتلال إلى أنها تواصلت مع عائلاتهم لإبلاغهم بذلك.