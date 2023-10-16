موسم الرياض بنسخته الرابعة يطلق الفيديو الترويجي لفعالياته

أطلق موسم الرياض بنسخته الرابعة الفيديو الترويجي بعدد من المشاهد التي توثق مناطقه وفعالياته، إضافة إلى النزال العالمي المرتقب ضمن حفل افتتاحه في 28 أكتوبر الجاري.

ويتميز الفيديو الترويجي لموسم الرياض بعالميته في الإنتاج الذي استغرق قرابة شهرين ونصف في لوس أنجلوس، إضافة إلى استخدامه عناصر الرسم المعتمدة على تقنيات CGI لمحاكاة مناطق الموسم التي لم يكتمل بناؤها حتى الآن، ومشاركة أيقونة الملاكمة العالمية مايك تايسون الذي يعد شريكاً في أول نادٍ متخصص للملاكمة في بوليفارد سيتي.

ويسهم الفيديو في إظهار التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الترفيه في المملكة، وعالمية موسم الرياض، وتنوع الفعاليات والأحداث التي يستضيفها، إضافة إلى نقل المشاهدين إلى الخيارات الترفيهية التي يتيحها الموسم للزوار من داخل المملكة وخارجها.

ويحتفي موسم الرياض بإطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري تحت شعار "Big time"، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.