من صلاح إلى رونالدو.. خانة “الظل” تحاصر ماني

رحل السنغالي ساديو ماني عن ليفربول بعد أن استحوذ المصري محمد صلاح على الأضواء هناك، لكنه اصطدم مجددًا بتألق كريستيانو رونالدو في صفوف النصر، ليفشل اللاعب مرة ثانية في أن يصبح "النجم الأول" لفريقه، ويكتفي بالبقاء في "الظل".

وقدم ماني مسيرة جيدة مع ليفربول، الذي لعب له لمدة 6 أعوام، خلال الفترة من 2016 حتى 2022.

وشارك ماني بقميص ليفربول في 269 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها 120 هدفًا وصنع 48 هدفًا لزملائه.

تألق صلاح يغطي على ماني

ورغم أن أرقام ماني تشير إلى أداء جيد مع ليفربول، إلا أن تألق محمد صلاح اللافت في نفس الفترة غطى على ما يقدمه النجم السنغالي.

فصلاح، الذي انضم إلى الريدز في صيف 2017، قادمًا من روما، شارك في 315 مباراة بكل البطولات، وسجل 192 هدفًا، وصنع 83 هدفًا آخرين.

وتمكن صلاح من كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ ليفربول، حيث اقتنص لقب هدّاف الفريق التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وأشارت تقارير صحفية عديدة خلال فترة تواجد صلاح وماني معًا في صفوف ليفربول (من 2017 حتى 2022) إلى خلافات بين النجمين الأفريقيين، وعززت مواقف اللاعبيّن هذه الأنباء.

ورغم نفيهما الدائم وجود خلافات بينهما، إلا أن علاقة صلاح وماني لم تكن على ما يرام، الأمر الذي ظهر في الملعب في أكثر من مناسبة، سواء عند إصرار كل منهما على تسديد ركلات الجزاء، أو عند استبدال أحدهما لحساب الآخر.

وظهر تفوق صلاح على ماني في آخر موسم لعبه الثنائي في ليفربول (2021-2022)، فالمصري خاض 51 مباراة في كل البطولات، ساهم خلالها بـ47 هدفًا بتسجيل 31 هدفًا، وصناعة 16 آخرين، بينما شارك السنغالي في نفس عدد المباريات، لكنه اكتفى بالمساهمة في 28 هدفًا فقط (23 هدفًا، و5 تمريرات حاسمة).

وما يثبت أن صلاح كان النجم المفضل لدى ليفربول ومدربه يورجن كلوب أن إدارة النادي فضلت التضحية بماني في 2022، مقابل الإبقاء على صلاح عندما كان النادي أمام خيارين للاستغناء عن أحدهما.

تجربة فاشلة في بايرن ميونيخ

قرر ماني الرحيل إلى بايرن ميونيخ في صيف 2022، بحثًا عن فرصة للانفراد بلقب النجم الأول، في وقت كان يبحث الفريق البافاري عن بديل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي انتقل بدوره إلى برشلونة.

إلا أن رحلة ماني مع بايرن ميونيخ لم تستمر لأكثر من موسم واحد، لم يقدم فيه النجم السنغالي الأداء المتوقع، ولسوء الحظ تعرض لإصابة في منتصف الموسم، أثرت على مستواه، وحرمته من المشاركة في كأس العالم 2022.

وخلال 38 مباراة في كل البطولات مع بايرن ميونيخ موسم 2022-2023، اكتفى ماني بتسجيل 12 هدفًا، وصناعة 6 أهداف لزملائه.

وما عجّل برحيل ماني دخوله في مشادة مع زميله ليروي ساني في غرفة خلع الملابس عقب إحدى المباريات.

ماني يصطدم برونالدو في النصر

مطلع الموسم الجاري، كان ماني أحد النجوم الذين انتقلوا إلى دوري روشن للمحترفين، حيث انضم إلى صفوف النصر ليعاون كريستيانو رونالدو في مهمة إعادة الفريق الأصفر إلى منصات التتويج المحلية.

بداية ماني مع النصر جاءت من خلال كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية)، التي استضافتها المملكة العربية السعودية الصيف الماضي.

ورغم تتويج النصر باللقب، إلا أن بصمة ماني لم تكن واضحة، حيث استحوذ رونالدو على كل الأضواء.

وعلى صعيد دوري روشن، أحرز ماني 6 أهداف في 9 مباريات لعبها مع النصر.

ورغم أن حصيلة ماني تبدو جيدة، إلا أن تألق رونالدو الاستثنائي بإحراز 10 أهداف في عدد مباريات أقل (8 مباريات فقط) أحبط النجم السنغالي، وأبعده عنه مجددًا دائرة الضوء في قلعة "العالمي".