إنجلترا على بُعد 3 نقاط من “يورو 2024” قبل قمة إيطاليا

يستهدف منتخب إنجلترا حجز مقعده في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" عندما يلاقي نظيره إيطاليا في قمة مرتقبة غدًا الثلاثاء على ملعب "ويمبلي" ضمن الجولة الثامنة لحساب المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة للنهائيات المقرر إقامتها في ألمانيا الصيف المقبل.

ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في واحدة خلال المواجهات الست التي خاضها حتى الآن.

في المقابل، يأتي المنتخب الإيطالي في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات فقط، إذ فاز في 3 مباريات، وتعادل مرة، وخسر مثلها.

وكان المنتخب الإنجليزي تغلب على إيطاليا بنتيجة 2-1 في نابولي في مارس الماضي، وربما يكون بمقدوره تحقيق النجاح مجددًا أمام حامل لقب البطولة.

وستكون المباراة هي الأولى بين الفريقين على ملعب "ويمبلي" بعد نهائي أمم أوروبا "يورو 2020"، والتي نجحت إيطاليا في الفوز بها.

ومنذ ذلك الحين التقى الفريقان في 3 مناسبات، منها مباراتان في دوري الأمم الأوروبية، قبل المواجهة التي أٌقيمت في إيطاليا هذا العام.

ويثق المنتخب الإنجليزي في قدرته على الثأر في مباراة سيكون لها تأثير على ترتيب المجموعة.

وقد يمنح الفوز على إيطاليا، المنتخب الإنجليزي بطاقة العبور لنهائيات 2024 مع تبقي مباراتان على نهاية مشوار التصفيات.

ويأمل منتخب الأسود الثلاثة أن يكون صاحب البطاقة الثامنة في النهائيات، بعد تأكد تأهل 7 منتخبات حتى الآن، هي منتخبات ألمانيا (صاحب الأرض)، والبرتغال، وفرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا، وأسكتلندا، وتركيا.

وسيواجه منتخب إنجلترا كل من مالطة في ويمبلي الشهر المقبل، قبل السفر لمواجهة مقدونيا الشمالية، والتي ربما مازال لديها فرصة ضئيلة في للوصول إلى النهائيات.