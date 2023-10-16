سِجل متوازن.. ماذا قدم المنتخب السعودي أمام مالي قبل ودية البرتغال؟

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره المالي في مباراة ودية جديدة ضمن معسكره المقام في البرتغال، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وتقام مباراة السعودية ومالي عند الساعة 06:00 من مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب "بورتيماو" في البرتغال.

وهذه هي الودية الثانية في معسكر الأخضر في البرتغال، بعد أن تعادل مع فريق أفريقي آخر هو نيجيريا بنتيجة 2-2 في الوقت القاتل يوم الجمعة الماضي.

وستكون مباراة مالي التجربة الرابعة للمنتخب السعودي تحت قيادة الإيطالي روبرتو مانشيني، حيث مازال الفريق يبحث عن أول انتصار، بعد خسارتين أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية في سبتمبر الماضي، إضافة إلى التعادل مع نيجيريا.

ويواجه منتخب السعودية نظيره المالي للمرة الرابعة في تاريخه، حيث جاءت المباريات الثلاث السابقة ودية أيضًا.

لكن مباراة الغد ستكون الأولى بين الطرفين خارج أراضي المملكة.

ويبدو تاريخ مواجهات المنتخبين متوازنًا، فكل منهما فاز مرة، وتعادلا في أخرى، فيما قد تفض مواجهة الغد التعادل بينهما حال فوز أحد الجانبين.

وترجع أولى المباريات بين المنتخبين إلى نوفمبر 1996، حين تمكن منتخب مالي من الفوز بنتيجة 3-1 في مدينة الخبر.

لكن الأخضر السعودي رد اعتباره بفوز أكبر قوامه 5-1 في ودية أقيمت سبتمبر 1997 في الرياض.

المواجهة الثالثة والأخيرة بين المنتخبين حتى الآن جاءت في سبتمبر 2019 في الدمام، وسيطر عليها التعادل بهدف لمثله.