أفضل 10 هدافين في تاريخ منتخب السعودية.. ماذا يحتاج الدوسري لدخول القائمة؟

يقترب سالم الدوسري، لاعب منتخب السعودية، من دخول قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الأخضر السعودي في كل البطولات، فماذا يحتاج نجم الهلال لتحقيق ذلك؟

ويستعد الدوسري رفقة منتخب الأخضر لملاقاة مالي غدًا الثلاثاء على ملعب "بورتيماو" ضمن المعسكر المقام هناك، استعدادًا لانطلاقة تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر المقبل، وكذلك نهائيات كأس أمم آسيا 2023 التي تقام في قطر يناير المقبل.

ويعتبر الدوسري، صاحب الـ32 عامًا، هو هدّاف الجيل الحالي للمنتخب السعودي في كل البطولات، إذ أحرز 20 هدفًا دوليًا في 74 مباراة حتى الآن، بمعدل 0.2 هدف في المباراة الواحدة.

فيما يحافظ ماجد عبدالله أسطورة المنتخب على صدارة قائمة الهدّافين عبر التاريخ بـ72 هدفًا.

ولم يسجل الدوسري في آخر 3 مباريات لعبها مع المنتخب السعودي ضد كل من كوستاريكا، وكوريا الجنوبية، ونيجيريا، ما يعني أنه لم يهز الشباك حتى الآن تحت قيادة الإيطالي روبرتو مانشيني.

ويرجع آخر هدف أحرزه الدوسري إلى ودية بوليفيا مارس الماضي، التي خسرها الأخضر بنتيجة 1-2.

ويسعى الدوسري، المرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2022 لزيارة شباك منتخب مالي في مباراة الغد للاقتراب من قائمة العشرة الأوائل في ترتيب هدّافي المنتخب السعودي عبر التاريخ.

ويحتاج الدوسري 4 أهداف فقط لمعادلة حصيلة إبراهيم سويد، وسعيد العويران، اللذين سجل كل منهما 24 هدفًا، ويتقاسمان المركز التاسع في القائمة.

كما يحتاج الدوسري هدفًا واحدًا للانفراد بالمركز الـ11 في القائمة، إذ يتساوى حاليًا مع المعتزل يوسف الثنيان.

قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلًا للمنتخب السعودي عبر التاريخ

1- ماجد عبدالله

72 هدفًا (117 مباراة دولية)

بمعدل 0.61 هدف في المباراة.

2- سامي الجابر

46 هدفًا (156 مباراة دولية)

بمعدل 0.29 هدف في المباراة.

3- ياسر القحطاني

42 هدفًا (112 مباراة دولية)

بمعدل 0.37 هدف في المباراة.

4- عبيد الدوسري

41 هدفًا (94 مباراة دولية)

بمعدل 0.43 هدف في المباراة.

5- طلال المشعل

32 هدفًا (60 مباراة دولية)

بمعدل 0.53 هدف في المباراة.

6- محمد السهلاوي

28 هدفًا (42 مباراة دولية)

بمعدل 0.66 هدف في المباراة.

7- خالد مسعد

27 هدفًا (116 مباراة دولية)

بمعدل 0.23 هدف في المباراة.

8- فهد المهلل

26 هدفًا (87 مباراة دولية)

بمعدل 0.29 هدف في المباراة.

9- إبراهيم سويد

24 هدفًا (86 مباراة دولية)

بمعدل 0.27 هدف في المباراة.

9= سعيد العويران

24 هدفًا (75 مباراة دولية)

بمعدل 0.32 هدف في المباراة.