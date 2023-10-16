العلا تحصل على جائزة أفضل مشروع للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط لعام 2023

حصلت العلا على جائزة "أفضل مشروع للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط لعام 2023" في حفل توزيع جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط، حيث تسهم الجائزة في تعزيز مكانة الواحة التاريخية كواحدة من أكثر الوجهات الجاذبة في المنطقة.

حضر الحفل، الذي أقيم أمس في دبي، رئيس قطاع السياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا فيليب جونز، برفقة عددٍ من ممثلي الهيئة.

تعكس الجائزة جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا لحماية الموروث الثقافي والطبيعي الفريد للمنطقة من خلال مجموعة من مبادرات التطوير المستدامة والشاملة.

يسلط هذا التكريم الضوء على مكانة العلا البارزة والتزامها بتعزيز السياحة وحماية الإرث التاريخي للمدينة القديمة.

تعد العلا التي تقع في شمال غرب المملكة، مكانًا للمرور ومفترقًا لطرق التجارة منذ القدم، وموطنًا للحضارات المتعاقبة التي نقشت حياتها في المناظر الطبيعية وتركت العديد من الآثار التي تعكس طرق الحياة وقتها.

تتنوع المواقع الأثرية والتاريخية في محافظة العلا ومن أبرزها الحِجر النبطية، وهي أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة، بالإضافة لجبل عكمة الذي يزينه مئات النقوش الصخرية بمختلف اللغات القديمة،حيث تم إدراج الموقع مؤخرًا في سجل ذاكرة العالم لليونسكو، بالإضافة إلى البلدة القديمة، التي تضم أكثر من 900 منزل من الطوب الطيني تم تطويرها منذ القرن الثاني عشر على الأقل، وقد تم اختيارها كواحدة من أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2022 من قبل منظمة السياحة العالمية.