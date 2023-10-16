الأفارقة يتصدرون.. كيف توزعت أهداف دوري روشن على قارات العالم؟

يتصدر اللاعبون الأفارقة قائمة الأكثر تسجيلًا في دوري روشن للمحترفين بين باقي قارات العالم، بعد نهاية الجولة التاسعة من المسابقة.

وأقيمت 9 جولات من الموسم الجاري لدوري روشن، شهدت تسجيل 241 هدفًا، بمعدل أكثر من 26 هدفًا في الجولة الواحدة.

وحسب إحصائية نشرها الحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فإن اللاعبين القادمين من قارة أفريقيا هم الأكثر تسجيلًا برصيد 83 هدفًا.

ويعتبر السنغالي ساديو ماني، والمغربي مراد باتنا الأكثر تسجيلًا من لاعبي القارة السمراء، إذ أحرز كل منهم 6 أهداف لفريقه.

وتأتي قارة أوروبا في المرتبة الثانية، إذ سجل لاعبوها 62 هدفًا، يأتي على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أحرز بمفرده 10 أهداف، يتصدر بها قائمة هدّافي المسابقة حتى الآن.

وسجل لاعبو آسيا 54 هدفًا، مقابل 40 هدفًا للاعبي أمريكا الجنوبية، إضافة إلى هدفين من لاعبي جامايكا من أمريكا الشمالية.

وتستعد فرق دوري روشن لاستئناف المسابقة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الجارية، حيث تقام الجولة العاشرة بدءًا من الجمعة المقبل.