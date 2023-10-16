هيئة الصناعات العسكرية تطلق عددًا من الفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم الاثنين، عددًا من الفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة من خلال موقعها الالكتروني الرسمي، وعبر منصة "استثمر في السعودية" بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، حيث أتاحت الهيئة كمرحلة أولى 10 فرص استثمارية لها استعمالات عسكرية ومدنية مشتركة.

تأتي هذه الفرص كمخرجات من برنامج "تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة الذي أطلقته الهيئة سابقًا.

تهدف الفرص الاستثمارية إلى توفير عوائد جاذبة للمستثمرين والمهتمين من المنشآت العاملة بالقطاع من المصنعين ومزودي الخدمات، كما تستهدف الصناعات المساندة التي تمتلك فرصة خدمة القطاع والوطن وتلبية الأولويات الاستراتيجية من الجاهزية العسكرية.

قدم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، الشكر لوزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح على الدعم المقدم من وزارة الاستثمار في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين عبر منصة "استثمر في السعودية" من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر وسهولة.

تحث الهيئة المستثمرين والمهتمين على زيارة موقعها الالكتروني والتواصل مع فريق العمل للإجابة على أي استفسارات، وشرح هذه الفرص بشكلٍ أعمق، وتمكين الوصول إليها، وذلك عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك: ([email protected]).