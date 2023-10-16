رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ35 في مسقط

عقد رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الـ35 بالعاصمة العمانية مسقط اليوم.

ترأس الاجتماع رئيس اللجنة الأولمبية العمانية الشيخ خالد بن محمد الزبير، وشارك في الاجتماع رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون، والأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة اللواء ركن طيار عيسى بن راشد المهندي، نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

ناقش رؤساء اللجان الأولمبية خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل الرياضي بدول المجلس، وسبل تطوير وتعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك وتأهيل الكوادر الخليجية، ومقترح الأمانة العامة بشأن التدريب على رأس العمل (On-The-Job Training)، إضافةً لمناقشة أهمية تعزيز الشراكات والحوارات الإستراتيجية الدولية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في المجال الرياضي، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة والإمكانات المتوفرة لدى هذه الدول في مجال الرياضة بما يخدم رياضيي دول المجلس، حيث وافقوا على توصيات ونتائج أعمال اللجان الاستشارية التي توصلوا لها في اجتماعاتهم التي عقدت خلال عام 2023م.

جرى خلال الاجتماع الاطلاع على التقرير المقدم من اللجنة الأولمبية الإماراتية والخاص باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الأولى للشباب، إلى جانب الاطلاع على العرض التقديمي الخاص باستضافة المملكة العربية السعودية لدورة الألعاب الخليجية الأولى للصالات والفنون القتالية، المقرر عقدهما في عام 2024م.