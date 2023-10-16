فهد المولد: عيوننا على لقب آسيا.. وكلنا في خدمة الأخضر

قال فهد المولد، نجم المنتخب السعودي، إن الأخضر لن يتواجد في كأس آسيا لمجرد المشاركة فقط "بل عينه على اللقب".

وأضاف فهد المولد في تصريحات لبرنامج صدى الملاعب عبر قناة "MBC": "الحمد لله، الأجواء جيدة في التجمع الحالي للمنتخب، وهذا ثاني معسكر للمدرب مانشيني معنا، ويحاول رؤية اللاعبين أكثر وأكثر، ويعتمد على أشياء يحتاج تنفيذها داخل الملعب".

وتابع: "نحن نبذل قصارى جهدنا لأننا في مرحلة جديدة مع مدرب جديد وبإذن الله نوفق معه".

وأردف: "دائما كل إنسان يدخل في تحد مع نفسه، أنا دائما أفعل ذلك، وكانت مشاركاتي معدودة وأحتاج للعب أكثر، والكل يحتاج هذه المشاركات المهمة، وكلنا في خدمة الأخضر وبإذن الله قادرون على تخطي هذه المرحلة، وسأعود كما كنت وأفضل".

وأكمل: "مانشيني يحاول اكتشاف نجوم المنتخب السعودي عن قرب، وله نظرة في اللاعبين، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لنثبت للمدرب أننا قادرون على ما تحتاجه المرحلة المقبلة".

وواصل: "خطوة بخطوة سنفهم ونطبق ما يريده منا المدرب مانشيني، ومثلما يعلم الجميع هناك فرق بين المدرستين الفرنسية والإيطالية، وكل مدرب له تكتيك معين، ونحاول تطبيق ما يطلبه منا المدرب، وإن شاء الله نظهر معه بشكل مشرف".

وختم: "نحن منتخب قوي ونحتك بفرق قوية في الوديات، ونستفيد منها مثل نيجيريا ومالي، ولن نذهب لكأس آسيا للمشاركة فقط بل عيوننا على الكأس وإن شاء الله قادرون على تحقيق ذلك الحلم".