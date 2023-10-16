المملكة تستضيف دورة الألعاب الخليجية للصالات المغلقة والفنون القتالية في سبتمبر 2024

اعتمد الاجتماع الـ35 لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، إقامة دورة الألعاب الخليجية للصالات المغلقة والفنون القتالية الأولى بالمملكة خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى التاسع من أكتوبر 2024.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بالعاصمة العمانية مسقط، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورؤساء اللجان الأولمبية الخليجية.

واعتمد الاجتماع، تفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في المجال الرياضي بين دول المجلس، ومبادرة الأمانة العامة بالتدريب على رأس العمل بين اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية والجهات المعنية بالشأن الرياضي، بما يسهم في تطوير وتعزيز منظومة العمل الرياضي المشترك.

ووافق الاجتماع على تكليف فريق عمل لبحث أوجه التعاون الدولي المشترك؛ بإعداد تقييم للحوارات الإستراتيجية في مجال الرياضة، واقتراح برامج نوعية تواكب تطلعات الرياضيين المستقبلية, وتثبيت أسماء مرشحي اللجان الأولمبية الخليجية في اللجنة الاستشارية الرياضية لمدة أربعة أعوام، وتشكيل فريق عمل لمراجعة مسودة لائحة دورة الألعاب الرياضية الخليجية.

وأقر الاجتماع، مشروع المنصة الإلكترونية الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، الذي يهدف لتوثيق جهود رياضة المرأة بدول المجلس، مع قيام لجنة رياضة المرأة بترشيح عدد من الألعاب الرياضية الخاصة بالعنصر النسائي لإدراجها في الدورة الرياضية الخليجية بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للدورة، وتغيير مسمى لجنة الرياضيين إلى لجنة اللاعبين، مع قيامها بتحديد الفئات السنية المشاركة في الدورات الرياضية الخليجية، بالإضافة لتخصيص بنود تشتمل على عدد ونوعية الألعاب البارالمبية في لائحة دورة الألعاب الرياضية الخليجية، مع تعديل الهيكل التنظيمي لدورة الألعاب الرياضية الخليجية بحيث يتم إضافة اللجان الفنية للألعاب البارالمبية، إضافة إلى الموافقة على تأجيل إقامة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دولة الامارات، لموعد آخر يحدد لاحقاً.

وقدم الاجتماع، التهاني والتبريكات لرياضيي الدول الخليجية، الذين حققوا عددًا من الميداليات المتنوعة إبان مشاركتهم في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 (هانغتشو2022)، متمنيًا التوفيق لجميع الرياضيين البارالمبيين الخليجيين الذين سيحضرون في دورة الألعاب البارالمبية التي تنطلق بالصين الأسبوع المقبل.