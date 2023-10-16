بدء تشغيل أكبر مشروع لخدمات النقل بالحافلات بين ٢٠٠ مدينة ومحافظة بالمملكة

دشّن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر, بالرياض اليوم، حفل بدء التشغيل لخدمات نقل الركاب بين المدن بالحافلات من خلال ٣ تحالفات عالمية ستعمل في ٣ مناطق امتياز لربط ٢٠٠ مدينة ومحافظة عبر ٧٦ مسارًا لخدمة ٦ ملايين راكب سنويًا بأسطولٍ جديد من الحافلات المجهزة بأحدث المتطلبات التقنية والفنية.

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جاء ذلك خلال حفل أقامته الهيئة العامة للنقل وحضره عدد من أصحاب المعالي الوزراء والسفراء والمسؤولين في الجهات الحكومية والشركات في القطاع الخاص.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر خلال كلمته بالحفل، إن القطاع البري يشهد إصلاحات هيكلية كبرى ونموًا مطردًا في كافة الخدمات، إذ سجلت مؤشرات الأداء نموًا في أنشطة النقل خلال العام الماضي 2022م، وارتفاعًا في أنشطة النقل البري بما في ذلك نقل البضائع والركاب حيث بلغ 46% عن الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

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وأشار إلى أن مشروع تشغيل خدمات النقل بالحافلات بين المدن يعد أول استثمار أجنبي فـي هذا المسار، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن المشروع سيسهم فــي خلق أكثر مــن ٣٥ ألف وظيفــة مباشرة وغير مباشرة، ويضــيف للناتج المحلي الإجمالي ٣.٢ مليارات ريال.

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