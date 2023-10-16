تحت شعار “نوظّف الذكاء لأثر أعظم”.. “تحكم” تستعرض منظومتها في الذكاء الاصطناعي بـ”جيتكس 2023″

تشارك "تحكم" في معرض جيتكس 2023، ابتداءً من اليوم وحتى العشرين من أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

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وتستعرض خلال المعرض منظومة خدمات السلامة العامة، إلى جانب عرضها الحلول الخاصة بالتنقل الذكي، وما يصاحبه من منتجات تُسهم في حركة التنقل، إسهاماً منها في رفع جودة الحياة، إلى جانب ذلك تستعرض "تحكم" منظومتها المتكاملة في استخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الإطار، تعرض "تحكم" ابتكاراتها ومنتجاتها وحلولها التي تعتمد على منظومة الذكاء الاصطناعي التي تمتلكها في مجالي السلامة العامة والتنقل الذكي، التي منها منظومة العين الحضرية، والمواقف الذكية، و"سيارة حلول تحكم في السلامة العامة"، والواقع المختلط، وعرض منتج طائرة الدرون، بالإضافة إلى منظومة وحلول إدارة الحشود.

كما تستعرض العديد من الحلول المطورة بواسطة منظومة الذكاء الاصطناعي، ومنها المساعد الشخصي لـ"تحكم"، الذي تم تطويره بواسطة الحاسوب الفائق، الذي يدعم بكفاءة عالية التعامل مع المهام المعقدة ومعالجة البيانات الضخمة بسرعة فائقة.

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وتواصل "تحكم" سعيها الهادف إلى التوسع في ابتكار المنتجات القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإسهام بفاعلية في تعزيز مفهوم السلامة العامة، وصولاً إلى تحقيق رؤيتها "أن تكون شركة إقليمية رائدة فـي تقديـم التقنيات المبتكرة".

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