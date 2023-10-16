بمشاركة 100 شركة.. انطلاق معرض صنع في السعودية بنسخته الثانية

انطلق اليوم في الرياض معرض "صنع في السعودية" في نسخته الـ2 والتي تستمر حتى 19 من أكتوبر الجاري بعنوان "الصنعة السعودية".

ويستهدف المعرض مشاركة أكثر من 100 شركة سعودية من قطاعات متعددة كالبتروكيماويات والطاقة المتجددة وصناعة السيارات والصناعات البحرية حيث تعد فرصة ً للشركات الوطنية لتقديم الصناعات والابتكارات من قطاعي السلع والخدمات.

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وتحل جمهورية العراق ضيفَ شرف المعرض.

يجمع المعرض أبرز الصناعات والخدمات والابتكارات الوطنية والتعريف بها أمام زوّاره، بشكل يسهم في دعم الصناعة الوطنية وإبراز تنوّعها وجودتها التنافسية وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

يهدف معرض "صنع في السعودية" إلى تقديم تجربة فريدة للزوار تثري المعرفة الصناعية لديهم، وتدفع الولاء والطلب على المنتج الوطني ليصبح خياراً مفضلاً لدى المستهلكين على المستوى المحلي والعالمي.

وهو فرصة ذهبية للترويج للقطاع الصناعي وإبراز مدى مواءمته مع التوجهات العالمية كالثورة الصناعية الرابعة والتقدّم الصناعي الذي تشهده المملكة، إضافة إلى خلق فرص تصديرية واستثمارية واعدة للشركات الوطنية من خلال توفير مساحات لدعم الأعمال والترويج للمنتجات الوطنية من السلع والخدمات، إلى جانب إسهامه في بناء علاقة فاعلة مع المستورد الأجنبي من الدول ذات الأولوية التصديرية من خلال فرص أعمال وجولات تعريفية متعددة.

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