صحف أمريكية: واشنطن سترسل 2000 جندي لدعم إسرائيل

تتجه الولايات المتحدة إلى تكثيف دعمها لإسرائيل في الفترة المقبلة، عبر تحضير فرقة انتشار عسكرية يقتصر دورها على المشورة والدعم اللوجستي.

وقال مسؤولون دفاعيون أمريكيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الجيش الأمريكي اختار نحو 2000 جندي للتحضير لانتشار محتمل لدعم إسرائيل.

وأوضح المسؤولون أن القوات مكلفة بمهام مثل تقديم المشورة والدعم الطبي، وهم من مختلف أفرع القوات المسلحة الأمريكية. وأضاف المسؤولون أن هذه القوات "ليس من المفترض أن تلعب دورا قتاليا".ووفق الصحيفة، لم يتم وضع أي مشاة في أمر الاستعداد للنشر، حتى الآن.

قالوا المسؤولون ، إن "القوات المعنية تتمركز حاليا داخل الشرق الأوسط وخارجه، بما في ذلك أوروبا، وليس من الواضح تحت أي ظروف يمكن للولايات المتحدة نشر القوات أو أين".

لكن قرار البنتاغون يشير، وفق الصحيفة، إلى أن الوزارة الأمريكية تستعد لدعم القوات الإسرائيلية في حالة قيام إسرائيل بتوغل بري في غزة، وفق الصحيفة.

وفي الأيام الأخيرة، أكد المسؤولون الأمريكيون دعمهم الثابت لإسرائيل، دبلوماسيا وماليا وعسكريا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن واضحا في خطاب ألقاه في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع: "نحن نقف مع إسرائيل.. وسنتأكد من أن لديها ما تحتاجه لرعاية مواطنيها، والدفاع عن نفسها، والرد على هذا الهجوم" المباغت الذي شنته حماس، السبت قبل الماضي.