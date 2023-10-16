المستشار الألماني يزور إسرائيل ومصر غدا لبحث وقف التصعيد فى غزة

يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى إسرائيل غداً الثلاثاء، بينما تكثف الدول الغربية جهودها لتجنب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

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وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، من المقرر أن يغادر شولتس إلى إسرائيل بعد اجتماعه مع العاهل الأردني الملك عبد الله في برلين، غداً الثلاثاء، على أن يزور مصر بعدها لبحث وقف التصعيد فى غزة.

وقال رون بروسور سفير إسرائيل لدى ألمانيا: "إنها حقاً علامة على التضامن... إنه أول رئيس وزراء يزور إسرائيل (منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل) ونرى أن ذلك مهم للغاية".

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وكالة الأنباء الألمانية؛ ذكرت في وقت سابق اليوم أنها علمت أن المستشار الألماني يخطط لزيارة إسرائيل قريبا، بعد أن سبق ونشرت صحيفة "بيلد" خبرا عن ذلك، ومع ذلك لم يؤكد ديوان المستشارية في برلين بعد هذه الخطط.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قد سافرت إلى إسرائيل يوم الجمعة الماضي في زيارة تضامنية.

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