استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين

استشهد فلسطيني، مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على شاب فلسطيني، قرب حاجز سالم العسكري، مما أدى لاستشهاده.

وفي سياق متصل، تتواصل الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، موقعة المزيد من الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم العاشر على التوالي إلى ٢٨٦٠، من بينهم ٦٤ % من الأطفال والنساء، وفقدان نحو ١٢٠٠ شخص تحت أنقاض المنازل، وإصابة نحو ١٠١٠٠ بجروح مختلفة.