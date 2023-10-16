إحباط تهريب 100 كيلوجرام من نبات القات المخدر بجازان

أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، اليوم الاثنين، محاولة تهريب 100كيلو جرام من نبات القات المخدر.

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فيما تم القبض على المخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

هذا وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

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وكذلك الاتصال على 999 في بقية مناطق المملكة، أو على رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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