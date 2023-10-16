وزير الحج والعمرة يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا

بدأ وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم, زيارة رسمية لجمهورية تركيا، برفقة وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة وشركاء منظومة الحج والعمرة، وممثلين للقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن.

إقرأ أيضًا: وزير الحج والعمرة يلتقي وزير الخارجية المغربي

وتهدف الزيارة إلى رفع الوعي لدى المعتمرين الأتراك بالخدمات التي تقدمها المملكة لتسهيل إجراءات قدومهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وتسليط الضوء على الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار.

وسيلتقي الدكتور الربيعة خلال زيارته، التي تستمر يومين، بعدد من المسؤولين والقيادات في الجمهورية التركية لمناقشة التسهيلات المقدمة للمعتمرين الأتراك وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تمكين قدوم المزيد من ضيوف الرحمن لأداء العمرة وزيارة الحرمين الشريفين، ويحقق مقاصد الشريعة الإسلامية.

إقرأ أيضًا: وزير الحج والعمرة يبدأ زيارة رسمية إلى المغرب وتونس

تأتي الزيارة في إطار جهود التواصل الدولي للوزارة، لمد جسور التواصل والتعاون مع دول العالم الإسلامي، والتعريف بالخدمات الاستثنائية التي تقدمها حكومة المملكة للمعتمرين والزوار الذين يفدون إليها، وزيارة الحرمين الشريفين، والمواقع التاريخية والإسلامية.

إقرأ أيضًا:

وزارة الحج والعمرة: تدريب العاملين بالمركز الوطني للقياس لخدمة ضيوف الرحمن