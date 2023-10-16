الاتحاد الأوروبي يعتزم تسيير جسر جوي إنساني لتوصيل المساعدات إلى غزة

قال الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنه يعتزم تدشين جسر جوي إنساني لتسيير "عدة رحلات جوية" إلى مصر من أجل توصيل الإمدادات إلى المنظمات الإنسانية الموجودة على الأرض في غزة.

وقال الاتحاد الأوروبي بحسب " رويترز" "ستنطلق أول رحلتين هذا الأسبوع، وستحملان شحنات إنسانية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تحتوي على مواد للإيواء وأدوية ومستلزمات النظافة".

وباءت الجهود الدبلوماسية لترتيب وقف لإطلاق النار للسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر بالفشل في وقت سابق، وأمرت إسرائيل بإخلاء قرى في قطاع من الأراضي بالقرب من حدودها مع لبنان مما أثار مخاوف من احتمال امتداد الحرب إلى جبهة جديدة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي في تيرانا "الفلسطينيون في غزة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، ولا يمكنهم دفع فاتورة حماس".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر في مطلع الأسبوع زيادة مساعداته الإنسانية ثلاث مرات، لتصل إلى أكثر من 75 مليون يورو، لدعم المدنيين المحتاجين للمساعدة في غزة.

ويخضع قطاع غزة الذي يسكنه 2.3 مليون فلسطيني لحصار كامل ويتعرض لضربات جوية غير مسبوقة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تشن إسرائيل هجوما بريا.