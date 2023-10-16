التعادل الإيجابي يحسم لقاء مصر والجزائر الودي

انتهت المواجهة الودية التي جمعت بين مصر والجزائر بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، الاثنين، في مدينة العين الإماراتية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف ولعب المنتخب المصري منذ الدقيقة 27 بعد طرد مدافعه محمد هاني.

رغم النقص العددي بدى المنتخب المصري هو الأفضل خاصة مع بداية الشوط الثاني.

في الدقيقة 62 تمكن حمدي فتحي من افتتاح التسجيل للفراعنة، قبل أن يدرك إسلام سليماني هدف التعادل للمنتخب الجزائري في الدقيقة 90+3.

تأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات القادمة إذ ستواجه مصر جيبوتي ثم سيراليون في نوفمبر القادم في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

فيما سيستضيف المنتخب الجزائري أمام الصومال قبل أن يحل ضيفًا على سيراليون ضمن التصفيات ذاتها.