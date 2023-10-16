أبو الغيط يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات في قطاع غزة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط, ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، وضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى القطاع لتفادي كارثة إنسانية كبرى.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم، بشأن مباحثات أبو الغيط مع كلٍ من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، خلال زيارته لبغداد، للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب.

وأشار البيان إلى أن المباحثات تركزت حول تطورات الأوضاع في غزة، والمخاطر المحتملة لاتساع رقعة الصراع، وضرورة تكثيف الاتصالات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار، والحيلولة دون انزلاق الموقف إلى المزيد من التدهور بما يؤثر على الاستقرار في المنطقة برمتها.