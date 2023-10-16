وزير الصناعة: المملكة تمتلك قاعدة صناعية قوية قادرة على مواجهة التحديات

دشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريف, أعمال معرض "صُنع في السعودية"، بنسخته الثانية تحت شعار "الصنعة سعودية"، والذي يستمر حتى 19 أكتوبر الجاري، ويجمع تحت سقفه أبرز الصناعات والخدمات والابتكارات الوطنية بشكل يبرز الصناعات الوطنية ويعتز بتنافسيتها.

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كما يشهد المعرض بنسخته الحالية استضافة جمهورية العراق كضيف شرف بحضور وزير التجارة العراقي الأستاذ أثير الغريري, ومشاركة 24 شركة عراقية؛ وذلك امتدادًا للعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الشقيقين، ولتعزيز التبادل التجاري مع الجانب العراقي، وزيادة فرص نمو السلع والخدمات الوطنية.

ورحب وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال كلمته الافتتاحية بمشاركة العراق كضيف شرف في هذه النسخة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأوضح الوزير، أن برنامج "صنع في السعودية" ليس برنامجًا للصناعة فحسب، بل هو برنامج وطني يشتمل على جميع المنتجات والخدمات ويمتلك القطاع الحكومي والخاص والأفراد مسؤولية مشتركة فيه.

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ونوه الخريف خلال كلمته على امتلاك المملكة لقاعدة صناعية قوية قادرة على مواجهة التحديات، وهو ما يعزز من فرص نجاح برنامج صنع في السعودية للبناء على المكتسبات ورسم هوية لصناعتنا تمكنها من المنافسة محلياً وعالمياً.

‎ومن جانبه أشاد وزير التجارة العراقي أثير الغريري خلال كلمته الافتتاحية بجهود المملكة لاهتمامهما على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية لكلا البلدين.

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