وزير الدفاع يناقش هاتفيًا مع نظيره البريطاني تطورات الأوضاع في غزة

استعرض الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي، الاثنين، مع نظيره البريطاني غرانت شابس، العلاقات الاستراتيجية والتعاون العسكري والدفاعي، وبحثا التصعيد العسكري في غزة.

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وأكد الأمير خالد بن سلمان خلال اتصال هاتفي تلقاه من الوزير شابس، ضرورة تهدئة الأوضاع ووقف العمليات العسكرية في غزة؛ حفاظاً على أرواح الأبرياء، واحترام القانون الدولي الإنساني والالتزام به.

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