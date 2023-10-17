وزير الدفاع يستقبل نظيره الإيطالي ويبحثان مستجدات الوضع في غزة

استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في مكتبه بالرياض، وزير الدفاع لدى جمهورية إيطاليا جويدو كروسيتو.

وخلال اللقاء استعراض الجانبان أوجه العلاقات السعودية الإيطالية، والفرص الواعدة لتعزيزها وتطويرها في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية.

وبحث الجانبان التصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها، مؤكدًا سموه ضرورة تهدئة الأوضاع في غزة، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ةرئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية إيطاليا العميد المهندس الركن عبدالهادي بن حاسن العمري.

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وحضر اللقاء من الجانب الإيطالي رئيس المكتب التشريعي لمعالي الوزير الفريق سلفاتوري لوونجو، ومعالي المستشار الدبلوماسي للوزير جويدو دي سانكتيز، وسفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبيرتو كانتوني، ومستشار الوزير الدكتور ستيفانو موروتي.