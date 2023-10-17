مقتل مشجعين يلغي مباراة بلجيكا والسويد في تصفيات يورو 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين إلغاء مباراة منتخب بلجيكا مع ضيفه المنتخب السويدي بين شوطي المباراة لأسباب أمنية، بعد مقتل مشجعين سويديين في بروكسل.

ووقع الحادث في بروكسل قبل المباراة، وفر المسلح من مكان الحادث ومازال طليقا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وأشارت هيئة الإدعاء العام في بروكسل إلى أنها تتعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي، في الوقت الذي دعت فيه الشرطة الجماهير السويدية للبقاء في ملعب الملك بودوان عقب إلغاء المباراة من أجل سلامتهم.

🚨 Belgium-Sweden game has been suspended as players are now refusing to emerge for the second half. This happens after two Swedish football fans were shot dead in Brussels ahead of tonight’s game. The perpetrator remains on the loose. After first half the game was not called… pic.twitter.com/SiSukUWCPW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2023

وذكر يويفا في بيان مساء الاثنين "عقب هجوم يشتبه في كونه إرهابيا في بروكسل مساء اليوم ، تقرر بعد التشاور مع الفريقين والشرطة المحلية، إلغاء مباراة بلجيكا مع السويد في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024، وسيتم إجراء المزيد من الاتصالات في الوقت المناسب".

وبحسب محطة "تي في 6" السويدية فإن لاعبي المنتخب السويدي رفضوا خوض الشوط الثاني من المباراة، ووافق المنتخب البلجيكي على ذلك.

ولُعب الشوط الأول من المباراة بشكل طبيعي، حيث انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

يُذكر أن منتخب بلجيكا كان يتصدر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 16 نقطة، فيما يحتل منتخب السويد المركز الثالث برصيد 6 نقاط.