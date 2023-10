مقتل مشجعين يلغي مباراة بلجيكا والسويد في تصفيات يورو 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين إلغاء مباراة منتخب بلجيكا مع ضيفه المنتخب السويدي بين شوطي المباراة لأسباب أمنية، بعد مقتل مشجعين سويديين في بروكسل.

ووقع الحادث في بروكسل قبل المباراة، وفر المسلح من مكان الحادث ومازال طليقا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وأشارت هيئة الإدعاء العام في بروكسل إلى أنها تتعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي، في الوقت الذي دعت فيه الشرطة الجماهير السويدية للبقاء في ملعب الملك بودوان عقب إلغاء المباراة من أجل سلامتهم.

🚨 Belgium-Sweden game has been suspended as players are now refusing to emerge for the second half.

This happens after two Swedish football fans were shot dead in Brussels ahead of tonight’s game.

The perpetrator remains on the loose.

After first half the game was not called… pic.twitter.com/SiSukUWCPW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2023