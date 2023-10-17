بايدن يعتزم زيارة إسرائيل للتأكيد على تضامن واشنطن معها

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، زيارة إسرائيل غدًا الأربعاء في الوقت الذي تستعد فيه الدولة العبرية لتصعيد هجومها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وشن هجوم بري محتمل.

ويعيش قطاع غزة المحاصر أزمة إنسانية كبيرة بعد قطع المياه والكهرباء عن القطاع ومنع دخول قوافل المساعدات الإنسانية، وسط استمرار قصف قوات الاحتلال لغزة.

اقرأ أيضًا: وزير الدفاع يستقبل نظيره الإيطالي ويبحثان مستجدات الوضع في غزة

وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن بايدن سيتوجه من إسرائيل إلى عمان الأربعاء لإجراء محادثات مع كلّ من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء، إن بايدن سيزور إسرائيل لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، للتأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها و"تضامن واشنطن مع تل أبيب والالتزام الصارم بأمنها".