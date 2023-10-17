كريستيانو رونالدو يضمن للبرتغال صدارة تصفيات اليورو بخماسية ضد البوسنة

واصل منتخب البرتغال الذي تأهل بالفعل إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، قصته الملهمة في التصفيات بقيادة نجمه وهدافه كريستيانو رونالدو.

واكتسح المنتخب البرتغالي مضيفه البوسنة والهرسك بخماسية نظيفة في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024 في ألمانيا.

وواصل كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي، تألقه المذهل حيث أحرز مهاجم النصر السعودي الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين الخامسة و20.

Mais uma vitória e um bom jogo de toda a equipa!

Primeiro lugar do grupo garantido!

Seguimos fortes!💪🏼🇵🇹#VesteABandeira pic.twitter.com/VWoU1r9VSd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 16, 2023

وسجل برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 25 وتبعه جواو كانسيلو بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 32 وتكفل جواو فيليكس بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 41.

من جانبه، اقترب منتخب سلوفاكيا بشكل كبير من التأهل إلى يورو 2024 بفضل فوزه على مضيفه منتخب لوكسمبورج 1-0.

وسجل ديفيد دوريس هدف الفوز لسلوفاكيا في الدقيقة 77 ليمنح بلاده ثلاث نقاط غالية.

وعلى ملعب لاواردالسفولور ستاديوم، اكتسح منتخب أيسلندا ضيفه منتخب ليشتنشتاين برباعية نظيفة.

وتقدم جيلفي سيجوردسون بهدف لأيسلندا من ضربة جزاء في الدقيقة 22 ثم عاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 49 بعد أن أحرز زميله ألفريد فينبوجاسون الهدف الثاني في الدقيقة 44 وتكفل هاكون أرنار هارالدسون بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 62.

وبهذه النتائج، يحافظ منتخب البرتغال على العلامة الكاملة بتسجيله الانتصار الثامن على التوالي ليرفع رصيده في الصدارة إلى 24 نقطة.

ويأتي منتخب سلوفاكيا في المركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق خمس نقاط عن منتخب لوكسمبورج صاحب المركز الثالث ويحل منتخب ايسلندا في المركز الرابع برصيد عشر نقاط يليه منتخب البوسنة في المركز الخامس برصيد تسع نقاط وتتذيل ليشتنشتاين الترتيب بدون رصيد.