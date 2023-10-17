منتخب البرازيل يرد على انتقادات تاليسكا

رد المنتخب البرازيلي على انتقادات أندرسون تاليسكا لاعب النصر بشأن عدم استدعائه لقائمة السليساو في المعسكر المقبل.

وكان تاليسكا سخر من قرار استبعاده من قائمة المنتخب البرازيلي برسالة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وقال فيها: "بدأت أعتقد أنني لست برازيليًّا".

وأراد نجم النصر بتلك الرسالة التأكيد على أنه يستحق الانضمام إلى قائمة منتخب بلاده خلال الوقت الحالي بعد تألقه رفقة النصر في دوري روشن، ودوري أبطال آسيا.

وفي ضوء ذلك، قال دريجو بافيا، المتحدث باسم منتخب البرازيل، ردًا على ما بدر من تاليسكا: "استبعاده من المنتخب في الوقت الحالي قرار مدرب وليس بسبب مغادرته قارة أوروبا ووجوده في الدوري السعودي، هذا الأمر خاطئ وغير صحيح".

وأضاف بافيا في تصريحاته لصحيفة "الرياضية" أن فرناندو دينيز، مدرب البرازيل، استدعى في هذا التوقيت اللاعبين الذي يريدهم خلال هذه المرحلة ولم يكن تاليسكا في خطته، مشيرًا إلى أن اللاعب قد يتم استدعاؤه في المستقبل.

وأنهى متحدث السامبا تصريحاته قائلا أن قائمة المنتخب البرازيلي لجميع اللاعبين ولا تقتصر على مجموعة بعينها.

ماذا قدم تاليسكا مع النصر؟

وانتقل تاليسكا إلى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية من العام قبل الماضي، وشارك صاحب الـ29 عامًا في 64 مباراة مع فريقه في كل المسابقات حتى الآن.

وخلال تلك الفترة، أسهم تاليسكا مع النصر في 56 هدفًا، بعد تسجيل 48 هدفًا وتقديم 8 تمريرات حاسمة، وفقا لما رصده موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المختص في أرقام اللاعبين والمدربين.

يذكر أن المنتخب البرازيلي بقيادة نيمار نجم الهلال يستعد حاليا لمواجهة أوروجواي في الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 غدا الأربعاء.

ويحتل منتخب السليساو وصافة جدول الترتيب في تصفيات المونديال برصيد 7 نقاط خلف منتخب الأرجنتين المتصدر برصيد 9 نقاط بعد مرور 3 جولات.