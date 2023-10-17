رئيس الوزراء العراقي يبحث هاتفياً من بايدن تطورات الأوضاع في غزة

تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن لبحث التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية واتفاقية التعاون الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن, إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وأفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن رئيس الحكومة، أكد أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزّة يثير غضب الشعوب في المنطقة والعالم، ودعا إلى أهمية "فتح الممرات الإنسانية، وإيصال ما يحتاجه أبناء القطاع، الذين يتعرضون لحرب وحصار ظالم" .

وجدد السوداني، في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لبحث التطورات الميدانية الجارية في الأراضي الفلسطينية، "موقف العراق الثابت والمبدئي تجاه ما يحصل في غزّة".