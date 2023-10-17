جيش الاحتلال: نصف مليون نازح إسرائيلي منذ 7 أكتوبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن حوالي 500 ألف إسرائيلي نزحوا من أماكن سكنهم إلى مناطق أخرى داخلية منذ 7 أكتوبر بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ضد الدولة العبرية.

ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم جيش الاحتلال جوناثان كونريكوس قوله خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إنه "حاليًا هناك حوالي نصف مليون إسرائيلي نازح داخليا"، مشيرا إلى أن كل التجمعات السكنية الواقعة حول قطاع غزة تم إخلاؤها من سكانها كما تم إخلاء أكثر من 20 تجمعًا سكنيًا في شمال الدولة العبرية.

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هذا وشنت حماس هجومًا غير مسبوق على قوات الاحتلال الإسرائيلي في علملية أطلق عليها "طوفان الأقصى" وقامت بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1300 إسرائيلي.

ومنذ ذلك الوقت نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية الانتقامية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل ما يقرب من 3 آلاف فلسطينيًا وإصابة أكثر من 10 آلاف.