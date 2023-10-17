تقارير: ميسي يحسم تتويجه بالكرة الذهبية الثامنة

كشفت تقارير صحفية أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، حسم تتويجه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ليونيل ميسي سيفوز بالكرة الذهبية "بالون دور" لثامن مرة في تاريخه، ليصبح أول لاعب لا ينشط في أوروبا يفوز بها.

وستقيم مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تقدم الجائزة حفل إعلان الفائزين وتوزيع الجوائز، يوم 30 أكتوبر المقبل، بالعاصمة الفرنسية باريس، وتحديدا في مسرح دي شاتيليه.

وحصد ليونيل ميسي لقب كأس العالم 2022 بقطر، بالإضافة إلى جائزة "The Best" كأفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسبق أن حقق ميسي جائزة الكرة الذهبية 7 مرات، وتحديدا في أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021، ليصبح أكثر لاعب فاز بالجائزة.

يُذكر أن كريم بنزيما فاز بالنسخة الأخيرة لجائزة الكرة الذهبية 2022 العام الماضي، بعدما قاد ريال مدريد في موسم 2021-2022 للفوز بدوري أبطال أوروبا.