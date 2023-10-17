الأمم المتحدة: نحو نصف سكان غزة نزحوا جراء عدوان الاحتلال

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن نحو نصف سكان قطاع غزة المحاصر نزحوا من أماكن سكنهم بفعل هجمات إسرائيل المتواصلة على القطاع لليوم الحادي عشر على التوالي.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في بيان نقلته وسائل إعلام عربية، أنه في أعقاب الأمر الإسرائيلي بإخلاء الجزء الشمالي من قطاع غزة في 13 أكتوبر الجاري، وصل عدد النازحين داخليًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى مليون شخص.

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وأوضح البيان أن نحو 333 ألف نازح يقيمون في مدارس لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في وسط وجنوب قطاع غزة، في ظل ظروف مزرية على نحو متزايد.

وأورد البيان أن الموارد الأساسية مثل المياه والغذاء والدواء تعاني من نقص شديد، مما يؤدي إلى تزايد الإحباط والتوترات بين النازحين.