ميتا تبرر حجب المنشورات المؤيدة لغزة عبر منصاتها بـ “خطأ عرضي”

ردت شركة ميتا الملكة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستجرام"، على شكاوى آلاف النشطاء من حجب أو حذف منشوراتهم المؤيدة للفلسطينيين في غزة؛ على منصتي التواصل الاجتماعي.

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وأشار ناشطون إلى أن حساباتهم تعرضت للإغلاق، بعدما دعوا إلى "احتجاجات سلمية" لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين شرد مئات الآلاف منهم وقتل وأصيب الآلاف بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن بعض المنشورات الداعمة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة عبر منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" تم إخفاؤها بسبب "خطأ عرضي" في أنظمة الشركة.

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وأبرزت الشركة: "هذا الخطأ أثر على الحسابات في جميع أنحاء العالم، ولم تكن له أي علاقة بموضوع المحتوى، وقد قمنا بإصلاحه بسرعة".

وأضافت: "وفي بعض الأحيان، قد يتم حظر أو حجب بعض المنشورات مؤقتا لأن الشركة تتخذ إجراءات للتعامل مع عدد كبير من التقارير المتعلقة بالمحتوى الرسومي".

وقالت الشركة إنه في بعض الحالات، كانت هناك صعوبات فنية أدت إلى منع المنشورات التي كان ينبغي أن تكون مرئية على نطاق واسع.

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