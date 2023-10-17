أكثر من 15 ألف قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، اليوم الثلاثاء، عن إصدار 15130 قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الأول 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

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وأكدت المديرية العامة للجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

المديرية العامة للجوازات تصدر (15,130) قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. https://t.co/Rh9jmzeqWB pic.twitter.com/E3fqVqY1hE — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) October 17, 2023

ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، وبالرقم 999 في بقية مناطق المملكة.