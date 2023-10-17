تحذيرات من انتشار الأمراض في قطاع غزة المحاصر

سلطت مفوضية اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الثلاثاء، الضوءَ على نقص المياه النظيفة في قطاع غزة المحاصر وحذرت ضمنَ تحذيرات أخرى وردت عنها، من أن الأمراض المنقولة بالمياه ستبدأُ في الانتشار في القطاع وقالت، إنه لم تعد تتوفرُ المياه الجارية في معظمُ غزة، بل في شبه الغالبية العظمى منها.

من جانبها، قالت، منظمة الصحة العالمية، إنها رصدت 115 هجومًا على المرافق الصحية في قطاع غزة المحاصر، محذرة من تفشي الأمراض في غزة.

وأضافت المنظمة الصحية في بيان لها اليوم: "نحن بحاجة إلى الاستعداد للوقاية من تفشي الأمراض في غزة" حسبما ذكرت "العربية".

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كما حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الثلاثاء من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع في وقت لم يبق في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أو خمسة أيام من مخزون الغذاء، حسبما ذكرت "فرانس برس".

يشار إلى أن، الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية انتقامية على قطاع غزة بعد الهجوم المباغت الذي شنته حماس في 7 أكتوبر الجاري، وتسبب العدوان في تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع الساحلي المكتظ بالسكان والمحاصر، إلى جنوب غزة.

وانقطعت إمدادات الوقود والغذاء والكهرباء والمياه عن غزة في أعقاب الهجوم الذي وقع قبل 11 يومًا، ولم يتم حتى الآن السماح بدخول المساعدات الإنسانية.