“مدن” توقع مذكرتي تفاهم على هامش معرض صنع في السعودية

وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" مذكرتي تفاهم مع هيئتي الصادرات السعودية، والمحتوى المحلي لتمكين المُنتجات الوطنية.

جاء ذلك ضمن مشاركتها في النسخة الثانية لمعرض "صنع في السعودية" الذي يقام في الفترة (16- 19 أكتوبر 2023) بواجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات تحت شعار "الصنعة سعودية".

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واستهدفت مذكرة التفاهم بين "مدن" وهيئة تنمية الصادرات السعودية تبادل الإمكانات التكاملية والخبرات المشتركة في إدارة المدن الصناعية، إضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية والحلول التيسيرية لتنمية الصادرات غير النفطية، فيما سيتم تخصيص أراضٍ صناعية لعرض منتج "بيوت التصدير" في المدن الصناعية.

وتناولت مذكرة التفاهم بين "مدن" و"هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية" تحقيق التكامل لتنمية المحتوى المحلي في المدن الصناعية وتبادل أبرز الخبرات والممارسات في مجال الابتكار المؤسسي، إضافة إلى إنشاء برنامج المحفزات للشريك الصناعي،وإنشاء برنامج محفزات لاتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة ما يُسهم في تحقيق الرؤى المستقبلية والتطلعات الوطنية في القطاع الصناعي.

يذكر أن "مدن" نجحت خلال عام 2023 في رفع حجم الاستثمارات التراكمية بالمدن الصناعية إلى ما يزيد على 400 مليار ريال، وبلغ إجمالي عدد المصانع 6,299 مصنعًا، والمصانع الجاهزة لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 1,283 مصنعًا وزيادة المسحات المطورة لأكثر من 200 مليون متر مربع وذلك وفق أهدافها الإستراتيجية لعام 2023 تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

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ودشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريف, أعمال معرض "صُنع في السعودية"، بنسخته الثانية تحت شعار "الصنعة سعودية"، والذي يستمر حتى 19 أكتوبر الجاري، ويجمع تحت سقفه أبرز الصناعات والخدمات والابتكارات الوطنية بشكل يبرز الصناعات الوطنية ويعتز بتنافسيتها.

كما يشهد المعرض بنسخته الحالية استضافة جمهورية العراق كضيف شرف بحضور وزير التجارة العراقي الأستاذ أثير الغريري, ومشاركة 24 شركة عراقية؛ وذلك امتدادًا للعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الشقيقين، ولتعزيز التبادل التجاري مع الجانب العراقي، وزيادة فرص نمو السلع والخدمات الوطنية.

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