الأردن يعلن عن قمة رباعية تضم رؤساء مصر وأمريكا وفلسطين غدًا

أعلن الأردن اليوم الثلاثاء، عن استضافة قمة رباعية تضم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، غدًا الأربعاء في عمان.

وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان الثلاثاء: "جلالة الملك عبدالله الثاني يستضيف قمة رباعية في عمان غدا تضم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع".

جلالة الملك عبدالله الثاني يستضيف قمة رباعية في عمان غدا تضم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث التطورات الخطيرة في #غزة وتداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع#الأردن — RHC (@RHCJO) October 17, 2023

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن أن الرئيس جو بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ثم يغادر إلى الأردن للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.