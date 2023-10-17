الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت 109 فلسطينيين، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا من رام الله، و16 آخرين من بيت لحم، فيما جرى اعتقال فلسطينيين اثنين أحدهما أسير محرر من نابلس، وذلك بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلةوفي الخليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية 76 فلسطينيا، من بينهم 50 عاملا من عمال قطاع غزة، الذين أجبرهم الاحتلال على مغادرة أماكن عملهم داخل أراضي الـ48.

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وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، بأن حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم الثلاثاء، وصلت إلى 680 معتقلا، منهم 25 بالمئة فتية ومرضى وكبار السن.

وأوضحت الهيئة، أن أغلبية المعتقلين هم من الأسرى المحررين، وقد اعتقلوا من بيوتهم بعد اقتحامها بشكل وحشي وهمجي، وحالات قليلة اعتقلت عند الحواجز المنتشرة بكثافة عند المداخل الرئيسة للمحافظات، وبين القرى الفلسطينية.

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وأشارت إلى اعتقال الاحتلال اعتقل العشرات وربما المئات من الفلسطينيين من المحافظات الجنوبية، وما زالت المعلومات والبيانات المتعلقة بهم غامضة، بسبب إعلان الاحتلال أنهم مقاتلون غير شرعيين، ويحتجزون في أماكن خاصة.

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