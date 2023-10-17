“كفالة” توقع اتفاقية تعاون ضمن فاعليات معرض صنع في السعودية

وقع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" اتفاقية تعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، وذلك على هامش انطلاق فعاليات معرض صنع في السعودية.

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الاتفاقية الموقعة تأتي في إطار تشجيع جهات التمويل على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم كفالات مالية تغطي جزءا من مخاطر التمويل المقدم منها للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقا لصيغ التمويل الشرعي.

كما تهدف الاتفاقية إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المنتجات والخدمات السعودية محليًا وإقليميًا وعالميًا، وزيادة استهلاك المنتجات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال التصنيع المحلي لتصبح المملكة من أكثر الوجهات جذبًا في القطاع الصناعي.

ومثل برنامج كفالة في الاتفاقية، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي همام هاشم، فيما مثل هيئة الصادرات السعودية الرئيس التنفيذي عبدالرحمن الذكير، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر.

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ويشارك برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" في معرض "صنع في السعودية"، الذي تستضيفه هيئة تنمية الصادرات السعودية بنسخته الثانية، تحت شعار "الصنعة سعودية" في مدينة الرياض، خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري.

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ودشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريف, أعمال معرض "صُنع في السعودية"، بنسخته الثانية تحت شعار "الصنعة سعودية"، والذي يستمر حتى 19 أكتوبر الجاري، ويجمع تحت سقفه أبرز الصناعات والخدمات والابتكارات الوطنية بشكل يبرز الصناعات الوطنية ويعتز بتنافسيتها.

كما يشهد المعرض بنسخته الحالية استضافة جمهورية العراق كضيف شرف بحضور وزير التجارة العراقي الأستاذ أثير الغريري, ومشاركة 24 شركة عراقية؛ وذلك امتدادًا للعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الشقيقين، ولتعزيز التبادل التجاري مع الجانب العراقي، وزيادة فرص نمو السلع والخدمات الوطنية.

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