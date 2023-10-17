الصناعة: 648 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال سبتمبر الماضي

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية, 648 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي.

إقرأ أيضًا: وفد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية في كوريا الجنوبية لبحث تعزيز التعاون

وأصدرت وكالة الامتثال والرقابة التعدينية، عدد 21 عقوبة على المُنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها 10 عقوبات العمل بدون رخصة، و5 عقوبات عدم الالتزام بشروط الرخصة، و3 عقوبات القيام بنقل خام واستخدام معدات داخل المحجر، وعقوبتان عمل خارج حدود الرخصة، وعقوبة واحدة للعمل برخصة منتهية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح, أن المخالفين في منطقة الباحة يشكّـلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 8 عقوبات، تليها منطقة مكة المكرمة بواقع 6 عقوبات، ثم منطقتا الرياض والشرقية بـ 3 عقوبات، ثم منطقة المدينة المنورة بعقوبة واحدة.

إقرأ أيضًا: وزارة الصناعة : بدء مرحلة التقديم على 12 رخصة لـمحاجر مواد البناء

وأكّد الجراح, عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافةً إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات.

إقرأ أيضًا:

وزارة الصناعة تصدر 64 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني