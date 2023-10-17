مقتل نحو 3000 شخص جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن نحو 3000 فلسطيني لقوا حتفهم وأصيب 12500 آخرون في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن 61 فلسطينيًا لقوا حتفهم أيضًا وأصيب 1250 في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها.

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وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل كثفت خلال 24 ساعة الماضية من غاراتها ما أدى إلى مقتل 80 شخصاً وجرح العشرات.

وفي سياق متصل، قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 1000 طفل قتلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع حتى الآن.

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وشدد منصور على ضرورة إيقاف إسرائيل القصف الجوي والغارات التي تطول المدنيين للسماح للمنظمات بإدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: "علينا أن ننجح في إيصال المساعدات الإنسانية، لتبدأ التدفق على قطاع غزة فورًا".

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