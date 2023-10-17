غوتيريش يشارك في مؤتمر قمة القاهرة للسلام حول الأوضاع في غزة

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم الخميس للتحاور مع القيادة المصرية، بما في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي وآخرون.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء، حيث قال دوجاريك إن الأمين العام سيشارك في المؤتمر الدولي الذي يستضيفه الرئيس السيسي يوم السبت.

وقال المتحدث إن مكتبه سيشارك مع الصحفيين المزيد عن التفاصيل بشأن تحركات ولقاءات الأمين العام في القاهرة في الوقت المناسب.

وكان مارتن غريفيثس وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة الطارئة قد أعلن أمس أنه سيتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط لمحاولة المساعدة في المحادثات الدائرة بشأن ضمان الوصول الإنساني إلى قطاع غزة.

وقال إن زيارته للمنطقة ستكون أيضا لإبداء تضامنه وتقديره للشجاعة الفائقة لآلاف عاملي الإغاثة الذين يواصلون عملهم في ظل الظروف الصعبة في غزة والضفة الغربية.