فيديو | الأخضر يخسر ودية مالي بثلاثية

خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره المالي بنتيجة ثلاثية مقابل هدف.

أقيمت المباراة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن معسكره المقام حاليًا في مدينة لاقوس البرتغالية على "ملعب بورتيماو"، استعدادًا لكأس آسيا 2023.

في الدقيقة 14 افتتح موسى دومبيا التسجيل للمنتخب المالي من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

أضاف المنتخب المالي الهدف الثاني، في الدقيقة 42، بعد تخطيه للمدافع علي البليهي، وسدد بقوة في الزاوية البعيدة.

قلص سالم الدوسري الفارق بهدف أول للمنتخب السعودي في الدقيقة 58 عندما سدد الكرة من مسافة بعيدة لتعانق الشباك في سقف المرمى.

أحرز لاسين سينايكو الهدف الثالث لمالي في الدقيقة 71 من هجمة سريعة في غياب تام للتغطية من دفاع الأخضر.

في الدقيقة 90 حرم القائم عبدالإله المالكي من تسجيل الهدف الثاني من تسديدة قوية.

بالمثل رد القائم فرصة هدف رابع للمنتخب المالي في الزمن المحتسب بدل ضائع، بعدها أطلق الحكم صافرة النهاية بخسارة المنتخب السعودي 3-1.